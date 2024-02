La decisione del Gip che ha concesso il sequestro dei grattacieli Bluestone 'Park Towers'

Il Comune di Milano deve disporre la “sospensione delle attività” su grattacieli e cantieri ritenuti abusivi e ha “90 giorni” per “provvedere alla demolizione delle opere” oppure acquisire gratuitamente e “di diritto al patrimonio disponibile del Comune” i terreni e quello che c’è costruito per sanare la situazione. Lo scrive la Gip di Milano, Daniela Cardamone, nel decreto di 57 pagine con cui non ha concesso il sequestro dei grattacieli Bluestone ‘Park Towers’ di via Crescenzago 105 ma ha riconosciuto i reati ipotizzati dai pm di Milano Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunto Tiziana Siciliano. Una di queste ipotesi di reato contenuta nel Testo unico edilizia è la ‘lottizzazione abusiva‘, che prevede l’obbligo di pianificazione per edifici con cubature superiori ai 3 metri cubi per metro quadrato o di altezza superiore ai 25 metri.

Secondo la Gip imporrebbe al “dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale” di “emettere ordinanza da notificare ai proprietari delle aree disponendo la sospensione dell’attività” che “comporta l’immediata interruzione delle opere”. Se non interviene la “revoca del provvedimento” – prosegue – e “trascorsi 90 giorni”, i terreni vanno acquisiti “di diritto al patrimonio disponibile del Comune” per “provvedere alla demolizione”. “La mancata attuazione della procedura è – scrive – pacificamente suscettibile di valutazione in sede penale quanto ad eventuali responsabilità omissive” di funzionari e dirigenti. In caso di “inerzia”, conclude il decreto, la Regione Lombardia può sostituirsi a Palazzo Marino.

Indagabili dirigenti che non sospendono cantieri abusivi

I funzionari e dirigenti del Comune di Milano che accertano abusi edilizi su cantieri e grattacieli “indipendentemente dal processo penale” devono disporre la “sospensione dell’attività” e la “interruzione delle opere” o rischiano di finire indagati per “eventuali responsabilità omissive”. Lo scrive la Gip di Milano, Daniela Cardamone, nel decreto con cui non ha concesso il sequestro dei grattacieli Bluestone ‘Park Towers’ di via Crescenzago 105 ma ha riconosciuto i reati ipotizzati dai pm di Milano Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunto Tiziana Siciliano. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle torri da 81 e 59 metri e di un terzo edificio, nati come “ristrutturazioni edilizie” di un piccolo stabile industriale invece che “nuova costruzione” e autorizzati con una Scia alternativa al permesso a costruire del Comune di Milano, non è stato concesso sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che garantisce la “proporzionalità” tra “il diritto di proprietà” e “lo scopo legittimo del legislatore” nei casi di “confisca urbanistica”. Tra le circostanze di cui ha tenuto conto la giudice anche la presenza di “terzi acquirenti o promissari acquirenti” degli appartamenti Bluestone che sono “estranei ai reati ipotizzati”.

Sanare abusi edilizi blocca confisca grattacieli

Il Comune di Milano può imporre “interventi alternativi ripristinatori” su grattacieli e cantieri edilizi ritenuti abusivi e impedire la “confisca” di palazzi e terreni anche dopo una “sentenza” passata “in giudicato”. “La giurisprudenza di legittimità – scrive la Gip – ha escluso che la confisca sia un evento scontato, automatico ed inevitabile” e non ci sarebbe “automatismo” con il reato di lottizzazione abusiva che punisce chi realizza o permette la realizzazione senza pianificazione di edifici sopra certe dimensioni tali da rappresentare “una trasformazione urbanistica ed edilizia” della città. C’è una “procedura”, spiega la Gip, che prevede la “demolizione delle opere” abusive e “una volta portata a termine” blocca la “confisca” che “non deve essere più disposta dal giudice penale”.

