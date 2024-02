Sequestrati dalla Gdf oltre 130.500 euro, un'appartamento e un'auto

Ricattavano uomini per estorcere denaro, minacciando di diffondere video e foto intimi. La Guardia di Finanza di Lodi hanno applicato le misure degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti due persone indagate per estorsione a sfondo sessuale e circonvenzione di incapaci, con contestuale sequestro preventivo di oltre 130.500 euro, profitto illecito dei reati contestati. Le due donne adescavano uomini su piattaforme di incontri erotici on line ed estorcevano denaro dietro minaccia di divulgazione del materiale scambiato con le vittime. Sequestrati anche un’appartamento e un’auto.

