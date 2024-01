Le immagini delle telecamere di sorveglianza al vaglio dei carabinieri

Come accaduto a Milano anche nel Torinese si è rischiata una tragedia sulle strade a causa di un nastro teso di traverso sulla carreggiata. È accaduto a Settimo Torinese nella notte tra sabato e domenica: “Questa notte nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini un gruppo di ragazzi ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata. Non ci sono state conseguenze perché il primo automobilista che passava ha avuto la prontezza di accorgersene e di rimuovere il nastro. Si tratta tuttavia di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori” scrive il Comune sulle sue pagine social. L’episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri, che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il Comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica.

