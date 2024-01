Saranno selezionate e formate dall'ateneo Lumsa La nuova professione punta a “misurare oggettivamente abilità, competenza, meriti e onestà” di persone fisiche e giuridiche

Professioniste della reputazione: lo diventeranno 214 donne, diplomate o laureate, trenta delle quali vittime di violenza, che saranno selezionate e formate dall’ateneo Lumsa. Prende così il via il primo bando sperimentale gratuito “Odg – Occupazione digitale giovani”, ideato da Mevaluate Holdig e Crop News, che si chiuderà il prossimo 15 marzo, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Nell’era di internet e di profili “fake” i certificatori di reputazione saranno in grado di alimentare con dati certi un innovativo algoritmo “umanizzato” per misurare abilità, competenze, meriti e onestà di persone fisiche e giuridiche.

I requisiti del bando e il progetto

Il bando è rivolto esclusivamente alle donne, di età compresa tra i 19 e i 50 anni. Le partecipanti – disoccupate o inoccupate, ma anche dipendenti di operatori economici interessati ad accrescerne abilità e competenze digitali in funzione di migliori condizioni contrattuali – saranno selezionate e poi formate dall’ateneo Lumsa. Favorite le donne vittime di violenza alle quali il bando riserva una quota di 30 posti sulla base di una preselezione realizzata da associazioni antiviolenza convenzionate con il progetto, tra cui Telefono Rosa e Doppia Difesa. Ciascuna candidata idonea beneficerà di 2.970 euro in formazione online per 224 ore e riceverà un tablet, una sim dati Coop voce e uno smartphone per essere avviate a un percorso di inserimento lavorativo di 480 ore che consente loro di operare in esclusiva sulla piattaforma “Italia Virtute”, il rating reputazionale cui ha aderito recentemente anche l’Associazione nazionale dei commercialisti. Il rating funziona sulla base di un algoritmo digitale sì ma “umanizzato”. I dati che alimentano l’algoritmo, infatti, sono certi perché attingono esclusivamente a documenti ufficiali validati da professionisti della reputazione riuniti nell’associazione Apart, vigilata dal ministero delle Imprese e del Mady in Italy.

Due nuove professioni a numero chiuso

Le 214 donne selezionate dalla Lumsa potranno pertanto diventare “Reputation audit manager” (Ram) se laureate, oppure “Reputation and Trust expertise rapresentative” (Rater) se diplomate. Sono due nuove professioni a numero chiuso, come nel caso di tassisti, farmacisti e notai: potranno esserci al massimo 12mila Ram e 30mila Rater col compito di “misurare oggettivamente abilità, competenza, meriti e onestà” di persone fisiche e giuridiche, contro le sempre più frequenti false o infondate recensioni pubblicate sul web, oppure i curricula “farlocchi”. La nuova professione di certificatore di reputazione – sottolinea Mevaluate Holding, proprietaria dell’algoritmo – è in linea con la normativa sulla privacy, secondo quanto chiarito anche da una recente sentenza della Cassazione (n.28358 della prima sezione civile) dello scorso ottobre. Il progetto “Occupazione digitale giovani” rivolto alle donne nasce in collaborazione con 7 partner sostenitori (enti privati e pubblici) tra cui Agens Confindustria (che associa primari operatori del trasporto quali Ferrovie dello Stato, Atac Roma, Atm Milano, Anm Napoli, Amts Catania), Cndcec — Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Cnf — Consiglio nazionale forense, Confcommercio Sicilia, Ordine Avvocati di Roma, Konsumer Italia (ente del terzo settore), Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo.

