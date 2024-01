Le parole di Annamaria: "Sicuramente ci sarà stato qualche litigio"

Annamaria, un’amica di famiglia della coppia trovata morta in casa ad Agropoli, ha raccontato a LaPresse di un passato tranquillo. “Si sono sposati per amore – ha detto la donna – Con i genitori di lei siamo amici da 40 anni, l’ultima volta mio marito ha sentito sua madre al telefono solo due giorni fa, ma non parlavamo di questi problemi, siamo riservati. Sicuramente ci sarà stato qualche litigio. Si diceva che lui facesse uso di droghe in passato ma non lo posso confermare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata