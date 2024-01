Il capitano Colella sul caso di omicidio suicidio: "Si stavano separando"

La figlia 13enne della coppia trovata senza vita lunedì mattina ad Agropoli era in casa al momento dell’omicidio-suicidio, ma non ha assistito al delitto. È quanto ha riferito il capitano Giuseppe Colella, comandante della Compagnia dei carabinieri di Agropoli, in provincia di Salerno, ai cronisti davanti all’abitazione della coppia. La 13enne “è stata testimone, ma stava dormendo” ed è stata svegliata da alcuni parenti. Il delitto, secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della locale compagnia, è avvenuto al culmine di una lite tra Annalisa Rizzo, 43 anni, e Vincenzo Carnicelli, 63 anni. I due, secondo quanto accertato, avevano iniziato un percorso di separazione consensuale.

