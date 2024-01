Raffaele Cinque sarebbe stato assaltato dentro casa e caduto nel disperato tentativo di fuggire

Sparatoria domenica notte a Napoli a Secondigliano. Gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a seguito di una segnalazione di una esplosione di colpi di arma da fuoco e hanno trovato in strada un uomo morto, classe 1973. La dinamica è in fase di ricostruzione. Indaga la Squadra Mobile.

Caduto dal balcone per sfuggire a killer armati

La vittima si chiama Raffaele Cinque. Secondo la dinamica più probabile dei fatti ricostruita dalla Squadra Mobile, sarebbe stato assaltato dentro casa da uno o più killer armati che hanno diretto i colpi d’arma da fuoco nella sua direzione e sarebbe caduto dal balcone nel disperato tentativo di fuggire, trovando la morte. Secondo gli agenti diretti dal capo della mobile Alfredo Fabbrocino la pista più probabile, a livello empirico, è che l’uomo si sia gettato o sia caduto dal secondo piano dello stabile, non particolarmente alto, per sfuggire ai proiettili di chi lo voleva uccidere. È stato aperto un fascicolo per omicidio. La vittima avrebbe precedenti per una serie di piccoli reati contro il patrimonio, in particolare qualche furto, per estorsione con il metodo del ‘cavallo di ritorno’ e un tentato omicidio nel 2014.

