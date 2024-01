Ad accompagnarli oggi c'era anche il consigliere regionale Marco Cipolletti

Cominciata anche in Abruzzo, stamane, la protesta degli agricoltori che, come i loro colleghi tedeschi, chiedono di non tagliare i sussidi, come ad esempio quello per il gasolio, ma c’è tanto altro come i prezzi della grande distribuzione che spingerebbero gli allevatori ad essere troppo dipendenti dai sussidi. Questa mattina in provincia di Teramo, un gruppo di allevatori ha raggiunto la sede del consorzio agrario provinciale per tenere una riunione e organizzare il da farsi. Il responsabile dell’area Sud del consorzio però ha fatto trovare i cancelli della sede sbarrati. “Ma la protesta è iniziata”, hanno riferito dal gruppo di allevatori e agricoltori che si sta preparando per un sit-in di protesta, pacifico. Ad accompagnarli oggi c’era anche il consigliere regionale Marco Cipolletti.

