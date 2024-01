Chiuso il tratto dell'A10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure per circa un'ora

Falso allarme bomba sull’Autostrada dei Fiori (A10) nel tratto in provincia di Savona tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. A far scattare l’allarme una donna che si è rivolta telefonicamente alle forze dell’ordine, in forte stato di agitazione, spiegando di essere ferma in una piazzola di sosta e di temere di avere a bordo del veicolo una bomba. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e soccorritori, il tratto è stato chiuso per le verifiche del caso per circa un’ora, con forti ripercussioni sul traffico. Le verifiche a bordo e intorno al veicolo hanno dato esito negativo rispetto alla presenza di ordigni o materiale esplosivo che non è stato rinvenuto. Al termine dei controlli è stato riaperto il tratto autostradale.

