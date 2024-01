Così l’avvocato Giovanni Cacciapuoti: "Sia la sorella sia il papà di Giulia hanno voluto uscire dall'aula"

“Le dichiarazioni di Impagnatiello arrivano in un momento processuale in cui non può essere soggetto a domande quindi ha pieno diritto e libertà di dire quello che ritiene più opportuno. Le dichiarazioni di Impagnatiello giungo a distanza di sette mesi, ma sia Chiara Tramontano che il padre Franco hanno voluto uscire dall’aula”. Così l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia Tramontano, all’uscita dall’aula. “Impagnatiello non si è reso responsabile di un gesto estemporaneo, ma ha propinato per mesi veleno topicida alla compagna e al proprio figlio. Ovviamente leggendo nella lista testimoniale anche i due consulenti si cerca di dare il proprio punto di vista per fare quanto di meglio per tutelare la posizione processuale”, ha concluso il legale.

