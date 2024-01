Ritrovato dai Carabinieri della Compagnia di Salò

Ritrovato il dipinto rubato ‘L’Immacolata Concezione’ di Zaddei. I Carabinieri della Compagnia di Salò hanno ritrovato il dipinto del 1770, rubato nell’agosto 2022 dalla parrocchia di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Il capolavoro del Settecento è stato rinvenuto in buone condizioni nelle campagne di Muscoline, ai bordi di una strada sterrata. Le indagini sono in corso per capire come l’opera è arrivata lì e dove sia stata nascosta in questi mesi, sviluppate con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Il dipinto è stato subito restituito al parroco di Calvagese della Riviera.

