Ieri la sentenza definitiva della Cassazione per Vincenzo Soprano, condannato a 4 anni e 2 mesi

Si è costituito questa mattina, nel carcere romano di Rebibbia, Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia. Il manager dovrà scontare quattro anni e due mesi dopo la sentenza definitiva emessa ieri sera dalla Corte di Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio, nella quale morirono 32 persone.

Per gli altri imputati, tra cui Mauro Moretti, sono state confermate le condanne ma per il ricalcolo delle pene gli atti sono stati rinviati alla Corte d’Appello di Firenze per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

