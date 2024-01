La giornalista non rilascia dichiarazioni sulla vicenda della ristoratrice lodigiana

Selvaggia Lucarelli aveva promesso su Instagram “una piccola riflessione sulle cose accadute in questi giorni”, lanciando l’appuntamento di presentazione a Milano del libro di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio ‘Nella tana del coniglio’. Ma i cronisti accorsi per ascoltare la blogger sui fatti di cronaca che hanno coinvolto Giovanna Pedretti sono rimasti delusi. Lucarelli, infatti, non ha fatto riferimenti alla ristoratrice lodigiana che si è suicidata la sera di domenica 14 gennaio e non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti alla fine della presentazione del libro.

