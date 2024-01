L'opinionista dopo le accuse di "gogna mediatica" per aver smascherato la ristoratrice trovata morta

Selvaggia Lucarelli al contrattacco dopo le critiche ricevute in questi giorni in merito al caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice del lodigiano trovata morta nel Lambro. L’opinionista, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, era stata accusata di aver architettato una gogna pubblica per la proprietaria della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano, probabilmente suicidatasi.

La donna era balzata agli onori della cronaca per la risposta a una recensione di un cliente su Tripadvisor che si lamentava della presenza di gay e di un disabile nel locale, risposta in cui aveva detto che il locale era “aperto a tutti” e aveva chiesto all’autore della critica di “non tornare” nella pizzeria. Sui social erano circolati dubbi sulla veridicità della recensione negativa, ipotizzando che fosse stata scritta dalla proprietà stessa. Il caso era stato ripreso anche da Lucarelli e Biagiarelli, che avevano stigmatizzato quanto accaduto.

La replica di Lucarelli alle accuse è arrivata sul suo profilo X: “I giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata, beh, come disse qualcuno, “o sono cretini o sono dei farabutti in malafede”

