L'episodio è avvenuto in in via dei Pesci, nel quartiere Zodiaco del comune laziale

Un ragazzo di 17 anni, di nazionalità nigeriana ma nato a Roma, è rimasto ferito nel corso di una sparatoria ad Anzio, in via dei Pesci, nel quartiere Zodiaco. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata. Il giovane ha riportato una ferita al gluteo destro, provocata da un proiettile esploso da una pistola a distanza ravvicinata. È stato trasportato dal 118 al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno.

