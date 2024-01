Alexandru Ivan morto nel parcheggio della metro di Monte Compatri

Lunedì di scuola complicato per i compagni di scuola di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro di Monte Compatri alle porte di Roma. “Era un bravo ragazzo e andava bene a scuola. È successo quello che non doveva succedere. Non mi aspettavo potesse succedere una cosa del genere. Una cosa impensabile”, dice un compagno di classe di Ivan nella terza G della Scuola Media Domenico Savio a Finocchio, alle porte di Roma. “Era mio amico, parlavamo sempre in classe e andavamo a mangiare il kebab insieme” racconta. “Un bravo ragazzo, non se lo meritava. Oggi ognuno di noi ha portato qualcosa per ricordarlo” racconta una compagna in lacrime.

