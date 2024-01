La scoperta nella città di Villanova Canavese

Un neonato è stato trovato in un cassonetto di rifiuti a Villanova Canavese, in provincia di Torino. Intorno alle 19.40 un operaio è stato attirato dai lamenti provenienti dal cassonetto vicino alla propria abitazione. Da qui la scoperta: all’interno di un sacchetto di plastica giaceva il piccolo, con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. Per i soccorsi sono intervenuti personale del 118 e i carabinieri. Il neonato è stato trasporto all’Ospedale di Ciriè (TO), dove riceve le cure necessarie. A quanto si apprende non vi è alcun pericolo per la vita del neonato che è stato chiamato Lorenzo.

