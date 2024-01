Punto stampa il tenente colonnello Alberto Raucci dopo la morte di Alexandru Ivan

“Sin da ieri mattina, in maniera ininterrotta, stiamo sentendo diverse persone”. Lo ha detto durante un punto stampa il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante del carabinieri di Frascati, durante un punto stampa nel parcheggio della metro Pantano di Roma, dove ieri è stato ucciso a colpi di pistola il 14enne Alexandru Ivan. “In questo preciso momento è in corso l’esatta ricostruzione di quanto accaduto. Ai familiari della vittima sono note alcune delle persone con le quali si è avuto il litigio all’interno del bar, altra cosa è dire che sono note le persone che hanno sparato”, ha sottolineato il comandante. I punti certi di quanto avvenuto, al momento, sono che “c’è stato un litigio all’interno di un bar qui vicino tra un familiare della vittima e un altro gruppo di persone originarie dell’Est Europa. C’è stata successivamente l’attesa qui, alla metro Pantano da parte della vittima e di alcuni familiari, ed è sopraggiunta un’autovettura dalla quale sono stati poi esplosi diversi colpi di pistola, di cui uno ha attinto il minore”. L’auto è arrivata dalla via Casilina, che fiancheggia il parcheggio. I colpi sono stati diversi ma il numero preciso è ancora oggetto di indagini.

