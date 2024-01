Corone e saluti romani al grido di "Presente!"

CasaPound ha diffuso sul suo canale Telegram un video che celebra le commemorazioni dello scorso 7 gennaio ad Acca Larentia, in ricordo della strage in cui morirono tre giovani neofascisti, uccisi nel 1978. Il video mostra i militanti che si muovono in giro per Roma per raggiungere la ex sede missina dove, disposti in fila, prima depongono le corone commemorative, poi si preparano per il rito del ‘presente’ facendo il saluto romano.

