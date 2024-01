La decisione dopo una riunione del prefetto con i vertici delle aziende ospedaliere

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha coordinato i lavori del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con all’ordine del giorno l’emergenza aggressioni al personale sanitario in servizio in alcuni ospedali di Napoli e provincia. Al termine dei lavori, che hanno visto la partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine e delle aziende sanitarie ospedaliere, il Prefetto ha incontrato la stampa confermando “i quattro presìdi fissi delle forze dell’ordine negli ospedali Santobono, ospedale del Mare, Vecchio Pellegrini e ospedale di Giugliano, ai quali si vanno ad aggiungere quelli dell’ospedale San Paolo e di Castellammare di Stabia“.

