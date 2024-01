Il Pontefice: "Loro sono i protagonisti in questa cerimonia"

Noi stiamo qui per battezzare, per dare proprio il dono della fede ai nostri bimbi e loro sono i protagonisti in questa cerimonia. Loro possono parlare, andare. Loro comandano perché è la festa loro e riceveranno il dono più bello, il dono della fede, il dono del Signore”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’omelia durante la messa nella Cappella Sistina dove stanno ricevendo il battesimo 16 bambini. “Se piangono lasciateli piangere, se hanno fame allattateli, tranquilli qui. Se hanno caldo, togliere le vesti che alle volte il caldo fa male”, ha aggiunto il Papa sottolineando che “loro sono i protagonisti perché oggi ci daranno anche a noi la testimonianza di come si riceve la fede, con innocenza, con apertura di cuore”. “A voi genitori e padrini auguro che la vostra vita sia di aiuto per questi bambini, per la crescita, accompagnarli nella crescita perché questo è un modo di aiutare anche la fede che cresca in loro. Grazie tante per la vostra testimonianza e per averli portarti qui a riceve la fede”, ha concluso Papa Francesco.

