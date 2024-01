L'incidente all'altezza di viale Geno

Un’auto è finita in acqua a viale Geno sul lungolago di Como. Le due vittime sono un uomo di anni 38 e una donna di anni 45, per il recupero dei corpi si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino. In giornata si procederà al recupero del veicolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata