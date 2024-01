L'uomo, ferito la notte di Capodanno da un colpo partito dall'arma del deputato di FdI, ha negato di aver usato l'arma

Luca Campana, il 31enne ferito la notte di Capodanno a Rosazza da un proiettile esploso dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, ha sporto denuncia in procura a Biella. Sentito in mattinata dai pm, Campana – secondo quanto apprende LaPresse da fonti legali – ha fornito la sua versione di quanto accaduto quella notte e ha spiegato di non aver sparato lui. Campana ha raccontato di non aver usato la pistola.

