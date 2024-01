Il rogo è divampato nei pressi del paese di Stigliano, per cause ancora da accertare

Ieri sera, 2 gennaio, intorno alle 21.10, è divampato un incendio in un capannone destinato all’allevamento di maiali situato in contrada Arboreto, nei pressi di Stigliano (Matera), vicino alla Strada Fondovalle del Sauro. Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Policoro e Ferrandina e supportate dall’autobotte della sede centrale di Matera, sono prontamente intervenute sul posto. Sono circa 1.500 i maiali morti a causa dell’incendio divampato per motivi in fase di accertamento. Le carcasse degli animali saranno smaltite nella giornata di oggi.

