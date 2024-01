L’ex direttore appalti convocato dal Gip di Roma

Non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa l’ex direttore appalti della nuova ANAS, Paolo Veneri, uno dei due dirigenti interdetti dal pubblico ufficio esercitato per l’azienda infrastrutturale. Veneri è stato convocato dal Gip al Tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta per corruzione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. In seguito non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti che lo attendevano all’esterno di Piazzale Clodio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata