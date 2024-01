È successo a San Giovanni in Persiceto. L'allarme è stato lanciato da un coinquilino

Un uomo di 54 anni di nome Andrea Belluzzi è stato ucciso con alcune coltellate, una delle quali mortale sferrata al petto, in un’abitazione di edilizia popolare condivisa a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. L’allarme al 118 è stato lanciato da un coinquilino, che lo ha trovato morto sul letto. I carabinieri del reparto investigativo del comando provinciale di Bologna, con quelli della stazione di Persiceto, coordinati dal sostituto procuratore Flavio Lazzerini, hanno fermato poco dopo un sospettato del delitto. L’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite. La vittima era seguita dai servizi sociali del comune.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata