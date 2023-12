Il giornalista aveva 81 anni

Il giornalista Paolo Graldi è morto nella notte a Roma, all’età di 81 anni. Era nato a Bologna il 27 maggio 1942. A darne notizia è ‘Il Messaggero‘, che Graldi diresse tra il 2000 e il 2002, dopo aver diretto ‘Il Mattino‘. Durante la sua carriera è stato inviato per il ‘Corriere della Sera’, ha collaborato in televisione con Enzo Biagi e Sergio Zavoli, oltre ad aver lavorato in radio.

