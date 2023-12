Nello scontro 4 morti: salvi i ragazzi in gita sul pullmann

Una colonna di fumo impressionante esce dalla galleria “Cu gulino” dopo lo scontro frontale avvenuto tra un autobus di ragazzi di una parocchia in gita e un mezzo della Croce Rossa all’interno del tunnel sulla strada statale 74bis var a Urbino È di quattro morti il tragico bilancio . Le quattro persone decedute viaggiavano tutte a bordo dell’ambulanza. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata