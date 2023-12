Nell'impatto si è sviluppato un incendio

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 74 bis var di Urbino: ha visto coinvolti un pullman e un’ambulanza, che nell’impatto si è incendiato. 4 le vittime: viaggiavano tutte a bordo dell’ambulanza. Lo scontro frontale tra i due mezzi è avvenuto nella galleria “Cu Gulino”.

Sul bus viaggiavano dei giovanissimi, tutti appartenenti a una parrocchia di San Benedetto del Tronto: i piccoli, tutti di età comprese tra i 3 e gli 8 anni, sono rimasti feriti lievemente e le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta la polizia Stradale per i rilievi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Le vittime

Un medico, cittadino albanese di 40 anni, l’autista dell’ambulanza della ‘Potes’ e non della Croce Rossa, un paziente di 85 anni e un infermiere soccorritore, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbero le vittime rimaste uccise a bordo dell’ambulanza, dopo lo schianto con il pullman. L’incidente è avvenuto mentre l’équipe di soccorritori stava trasportando il paziente, morto nello schianto, da Fossombrone a Urbino. Tra i ragazzi trasportati dal bus invece, 2 sono stati medicati per lievi escoriazioni all’ospedale di Urbino e 3 nel nosocomio di Pesaro, anche questi con ferite superficiali.

