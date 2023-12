Intervento della polizia in Via dei Foscari

Pattuglie del II gruppo Sapienza della Polizia Locale sono intervenute in Via dei Foscari, nella zona piazza Bologna a Roma, per la caduta di alcuni calcinacci da un palazzo. Danneggiate due auto in sosta, nessun ferito. La strada è stata chiusa dalle 15.45 per agevolare l’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata