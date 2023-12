Aperta un'inchiesta dopo il decesso della piccola di tre mesi

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di soli tre mesi, deceduta per problemi respiratori nell’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). La piccola era stata trasportata dai genitori all’ospedale di Boscotrecase, il più vicino alla loro abitazione, dove però il pronto soccorso non ha mai riaperto dopo la riconversione in Covid Hospital tra il 2020 e il 2022, per la carenza di personale sanitario necessario alla riattivazione. Sull’accaduto nei giorni scorsi è intervenuto il senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella parlando di “tragedia annunciata” e ricordando che “l’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase “è diventato un set televisivo per una nota fiction televisiva, ma non ha aperto le porte del pronto soccorso. Ho presentato non una ma due interrogazioni al ministro della Salute – ha aggiunto Mazzella – proprio perché ero consapevole della gravità della situazione. Era gia’ troppo tardi ieri, oggi è il tempo delle risposte immediate”.

