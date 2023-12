Denunciato un 39enne di Cerreto Guidi

Un uomo di 39 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate per aver accoltellato all’addome un 15enne che poco prima aveva suonato per scherzo il suo campanello di casa. E’ accaduto ieri sera verso le 23 a Cerreto Guidi (Firenze). Il minorenne è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) dove è stato medicato e dimesso poche ore dopo Secondo quanto ricostruito, il 15enne, in compagnia di una decina di amici, si stava divertendo a suonare i campanelli delle abitazioni del centro storico per poi fuggire. I ragazzi hanno suonato anche al campanello dell’abitazione del 39enne, un uomo incensurato, che è sceso e li ha inseguiti. Nella fuga il 15enne è inciampato ed è finito a terra. A quel punto il 39enne lo ha colpito all’addome con un coltello da cucina. L’uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e denunciato.

