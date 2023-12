"Servirebbe un pronto intervento in zona Betlemme" ha scherzato l'arcivescovo di Bologna

Il cardinale Matteo Zuppi fa gli auguri via radio alle forze dell’ordine. Alla fine della messa della notte di Natale, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, si è collegato dal cortile della curia, via radio, con le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza attive sul territorio, per fare gli auguri in diretta: “Rivolgo un augurio di Natale a tutti quanti, grazie per il lavoro che fate. Un pensiero di luce e di pace a voi e alle vostre di famiglie”, ha detto. “Servirebbe un pronto intervento in zona Betlemme, c’è un bambino in una mangiatoia che regala a tutti quanti il senso della vita”, ha scherzato.

