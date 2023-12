Immagini d'archivio

l corpo presentava ferite da taglio

Omicidio a Brescia nella notte di Natale. Nella serata di ieri, alle 21 circa, è stata segnalata una persona riversa a terra, in un parcheggio pubblico di via Milano 81. I carabinieri della compagnia di Brescia, intervenuti sul posto, ha rilevato la presenza del cadavere di un uomo, presumibilmente di origini indiane o pakistane. Il corpo presentava ferite da taglio, verosimilmente inferte da ignoti nel corso di una azione violenta. In corso le indagini del nucleo investigativo per chiarire quanto accaduto.

