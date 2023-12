Appello di Youssef Salman al Santo Padre

A Roma manifestazione pro Palestina: “Tutti sappiamo che la Palestina è la Terra Santa, la terra dove è nato Gesù. Ma Gesù è morto a Gaza, perché sotto le macerie è morta anche l’umanità” ha sottolineato Maya Issa, presidente del movimento studenti palestinesi a margine del corteo. Per Issa “l’atto terroristico di Hamas va contestualizzato, perché il 7 ottobre non è responsabilità di Hamas, ma è responsabilità, ieri, oggi e sempre, della comunità internazionale che non ha fatto nulla per prevenire quel 7 ottobre”. Presente anche il presidente della comunità palestinese romana, Youssef Salman, che ha invece fatto un appello al Santo Padre: “Gesù Cristo è palestinese. Speriamo in un intervento determinante e più forte ancora di sua Santità papa Francesco a favore della comunità cristiana palestinese, affinché anche in un periodo così particolare anche il popolo palestinese possa affrontare un momento meno drammatico”.

