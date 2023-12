Trecento persone in corteo per le strade della Capitale

La comunità palestinese romana, insieme al movimento studenti palestinesi e a molte sigle della sinistra extraparlamentare nazionale, ha organizzato una manifestazione in favore del popolo palestinese a Roma. Al corteo presente anche Khaled El Qaisi, il ricercatore italo-palestinese arrestato lo 31 agosto in Israele che ha fatto ritorno a Roma solo lo scorso 9 dicembre. Riunitesi in Via dei Fori imperiali, circa 300 persone si sono poi dirette lungo via Cavour fino a raggiungere piazza dell’Esquilino, in una manifestazione ricca di bandiere, canti, flash-mob e interventi in favore della causa palestinese. Il corteo ha completato il suo percorso in maniera del tutto pacifica.

