L'iniziativa nel palazzo sede del Consiglio regionale lombardo

Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, nel tardo pomeriggio di oggi e per tutta la serata si è illuminato con la scritta ‘Non sei da sola’ e il numero unico antiviolenza ‘1522‘. Un gesto “per segnalare, una volta di più e anche in vista delle festività natalizie – sottolinea una nota – l’attenzione di Regione Lombardia rispetto a una piaga sociale di assoluta gravità che colpisce troppe donne, come purtroppo testimoniano anche i drammatici fatti di cronaca di questi ultimi giorni”. Regione Lombardia, commenta il presidente Attilio Fontana, “è vicina a tutte le donne che denunciano e chiedono aiuto: occorre che ognuno di noi faccia la propria parte e le istituzioni agiscano con forza e sinergia”.

