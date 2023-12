I dimostranti fatti defluire dalla polizia dopo gli scontri. Fermato un giovane

Tensione a Roma dopo gli scontri tra polizia e studenti in piazza Montecitorio a un corteo non autorizzato. “Picchiano ragazzi che potrebbero essere loro figli”, la denuncia con il megafono di Giulio Pellacani del Coordinamento autonomi romani dei licei. E’ stato fermato e portato in caserma dai carabinieri uno studente del liceo Manara. Un giovane è stato bloccato durante i tafferugli avvenuti durante il tentativo di forzare il blocco della polizia, per bloccare i partecipanti alla manifestazione non autorizzata organizzata dai collettivi autonomi romani che protestavano contro le politiche del governo Meloni nei confronti delle occupazioni scolastiche.

