Un corteo non autorizzato partito dal Pantheon ha raggiunto la zona antistante la Camera dei Deputati: fermato uno studente

Un corteo non autorizzato di studenti si è spostato dal Pantheon alla piazza di Montecitorio, provando a raggiungere la Camera e Palazzo Chigi. Alcune decine di ragazzi sono stati caricati e bloccati dalla polizia in tenuta anti sommossa, ora la situazione è di stallo e sarebbero in corso trattative tra gli agenti e gli studenti. La manifestazione era stata annunciata per le 17 sulla piazza del Pantheon con lo slogan, riportato anche su alcuni manifesti, “Dalle scuole occupate alle strade. Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto”.

Al vaglio posizione fermati

La posizione di alcuni studenti fermati, per aver forzato il blocco della polizia, per impedire ai partecipanti della manifestazione non autorizzata di arrivare a Montecitorio, è al vaglio degli agenti che hanno bloccato i manifestanti tra piazza Colonna e piazza di Pietra, in pieno centro a Roma. Alcuni studenti, appartenenti ai Collettivi autonomi romani che protestavano contro le politiche del governo Meloni nei confronti delle occupazioni scolastiche, hanno accusato la polizia di aver manganellato dei minori. “Non ci avete ascoltato e noi bruciamo tutto”, è lo slogan che hanno gridato gli studenti mentre accendevano fumogeni. La Digos sta procedendo all’identificazione, anche mediante i filmati della polizia scientifica, di alcuni dei partecipanti al corteo.

Per il momento è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri uno studente del liceo Manara. Il giovane è stato bloccato durante i tafferugli avvenuti durante il tentativo di forzare il blocco dei contingenti delle forze di polizia, per bloccare i partecipanti alla manifestazione non autorizzata organizzata dai collettivi autonomi romani che protestavano contro le politiche del governo Meloni nei confronti delle occupazioni scolastiche.

La lettera con le richieste degli studenti

Educazione sessuale e all’affettività per “una scuola transfemminista”, uno sportello psicologico “finalizzato a tutelare la salute mentale di tutte le persone che attraversano la scuola” e “una sezione sperimentale che preveda l’abolizione del voto numerico a favore di una valutazione costruttiva”. Sono alcune delle richieste contenute nella “Lettera delle scuole occupate alle più alte cariche del nostro Paese” che gli studenti dei Collettivi autonomi romani intendevano portare al ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. “Chiediamo ascolto alle alte cariche del nostro Paese – si legge ancora nella lettera – affinché i tavoli richiesti vengano concessi, in modo tale da concretizzare le nostre rivendicazioni. Il vostro tempo è finito, ora c’è il nostro”.

