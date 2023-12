Due ragazze minorenni a LaPresse: "Manganellate senza motivo dagli agenti"

Un corteo non autorizzato di studenti si è spostato dal Pantheon alla piazza di Montecitorio, provando a raggiungere la Camera e Palazzo Chigi. Alcune decine di ragazzi sono stati caricati e bloccati dalla polizia in tenuta anti sommossa. La manifestazione era stata annunciata per le 17 sulla piazza del Pantheon con lo slogan, riportato anche su alcuni manifesti. “Dalle scuole occupate alle strade. Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto”. “Sono entrati di lato e ci hanno caricato, mi hanno dato una manganellata in testa e una su una mano”, racconta una adolescente a LaPresse. “Ci hanno manganellato senza motivo”, dice un’altra ragazzza . La posizione di alcuni studenti fermati, per aver forzato il blocco della polizia, è al vaglio degli agenti che hanno bloccato i manifestanti tra piazza Colonna e piazza di Pietra, in pieno centro a Roma.

