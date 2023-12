Operazione della Guardia di Finanza: denunciate due persone

La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri palesemente contraffatti – a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato – che stavano per essere venduti durante una trasmissione in diretta streaming. I militari, ottenuto l’apposito decreto dalla Procura, sono entrati nell’abitazione in cui si stava tenendo la diretta, interrompendo la vendita. Identificate due persone, residenti a Siracusa, che sono state denunciate per violazione delle norme che tutelano il marchio d’impresa. Sequestrati oltre 500 capi di abbigliamento.

