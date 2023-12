Manifestanti in presidio sotto al Miur. In fiamme un cartellone

Studenti in piazza a Roma contro l’accordo dell’università La Sapienza con le università israeliane. Il presidio dei manifestanti sotto al Miur. “Il Governo Meloni – accusano gli studenti – , continua a intrattenere numerosi accordi privilegiati con il governo israeliano, e rientra a pieno titolo tra le partnership economico commerciali strategiche sovvenzionando lautamente tramite accordi di cooperazione, fondi e progetti di ricerca l’apartheid, come dimostrato dall’incontro dell’11 luglio scorso – preceduto dalla visita di una delegazioni di rettori italiani in diverse università Israeliane nel dicembre 2022 – tra la Ministra Bernini e il suo omologo Israeliano Ofir Akunis per rilanciare le collaborazioni di ricerca e sviluppo su settori strategici quali l’intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica e l’agri-tech”. Nel corso della manifestazione gli studenti hanno poi dato fuoco ad un cartello con sopra riportato i termini dell’accordo stipulato dall’Università La Sapienza con le Università israeliane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata