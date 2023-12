A perdere la vita sono stati un 24enne e un 29enne, originari di San Lorenzello

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera, 16 dicembre, in provincia di Benevento, lungo la strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero. A perdere la vita un 24enne e un 29enne, entrambi originari del comune di San Lorenzello. Diverse le auto coinvolte nell’incidente, avvenuto tra gli svincoli di Melizzano e Solopaca. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Vigili del fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

