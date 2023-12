Giovani e meno giovani in piazza per dire no al decreto anti rave

Centinaia di giovani sono scesi in piazza a Milano per la Street Parade 2023. L’evento è stato organizzato dal movimento Smash Repression Milano contro ogni forma di repressione e ingiustizia e in particolare per dire no al decreto anti-rave. I partecipati alla Parade hanno manifestato pacificamente al ritmo della musica tecno sparata a tutto volume dalle casse degli organizzatori.

