Il padre della piccola, morta a otto mesi in seguito a una rara patologia, ha ricevuto un premio alla kermesse di FdI

Dean Gregory, il padre della piccola Indi, ha ricevuto il premio Atreju alla kermesse di Fratelli d’Italia, organizzata a Roma. La bimba inglese di otto mesi soffriva di una rara malattia mitocondriale ed è morta nella notte tra il 12 e il 13 novembre dopo che le sono stati staccati i supporti vitali. Prima del suo decesso il governo italiano si era battuto per poter portare la neonata in Italia dove avrebbe potuto ricevere delle cure. “Ci sentiamo davvero i benvenuti qui in Italia”, ha affermato Gregory. “Ci sentiamo davvero onorati dal coinvolgimento che ha dimostrato Meloni e la vorremmo ringraziare, insieme al Papa, all’ospedale vaticano (Bambin Gesù) così come vorremo ringraziare la gente e la politica che si è mossa”, ha poi concluso.

