Il responsabile sarebbe un cittadino marocchino di circa 30 anni, ancora ignoti i motivi del gesto

Un cittadino marocchino di circa 30 anni ha dato fuoco al presepe posto all’interno della chiesa di piazza Indipendenza a Villastanza di Parabiago, comune del Milanese. Tutto è avvenuto intorno alle 13.20 di oggi pomeriggio, 15 dicembre: l’uomo, per motivi ancora non noti, avrebbe dato alle fiamme il presepe posto di fianco all’altare all’interno della chiesa. Dall’edificio è uscito molto fumo, cosa che ha portato alle immediate chiamate a polizia locale e vigili del fuoco. Ad accorgersene sono stati soprattutto i negozianti che hanno le loro attività proprio nei pressi dell’edificio religioso che si sono adoperati per spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con la ps di Legnano e il distaccamento volontario di Inveruno. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere, cosa che ha portato la polizia locale a identificarlo e a fermarlo: al momento è sotto interrogatorio in caserma dei carabinieri. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende, le fiamme avrebbero creato alcuni danni alla chiesa al cui interno si è sollevata molta cenere e fumo: intatte le panche di legno.

