Ritenuto esponente di spicco del clan camorristico Vanella-Grassi. Deve scontare una pena di 10 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga

È stato arrestato Gaetano Angrisano, 31 anni, inserito nella lista del 100 latitanti più pericolosi d’Italia, ritenuto esponente di spicco del clan camorristico Vanella-Grassi, la cui roccaforte è il lotto G di Scampia, periferia a nord di Napoli. Nella notte, più di 250 carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, hanno ‘cinturato’ il lotto G e hanno perquisito tutte le abitazioni a “blocchi di edifici” fino a stanare il latitante. Angrisano, 31 anni, è stato arrestato durante una festa. Le manette per il latitante che deve scontare una pena di 10 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga sono scattate subito dopo la torta. I militari dell’Arma hanno seguito le sue tracce, svolgendo indagini tecniche e tradizionali. Ogni tessera del puzzle lasciava presagire che non fosse lontano dal quartiere. Il 31enne, ora nel carcere di Secondigliano, è il 15esimo latitante catturato quest’anno dai carabinieri.

