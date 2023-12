Alfredo Zenucchi ha confessato di aver ammazzato la moglie Rossella Cominotto: "Volevamo farla finita insieme, io non ce l'ho fatta"

Alfredo Zenucchi ha confessato di aver ucciso la moglie Rossella Cominotto, 53 anni. “Volevamo farla finita insieme, io non ce l’ho fatta”, ha detto alle forze dell’ordine il 57enne che avrebbe colpito con un rasoio la donna, trovata morta la mattina dell’8 dicembre in una camera d’albergo in provincia di La Spezia. Dopo una breve fuga in auto, l’uomo è stato bloccato dai carabinieri in Lunigiana. Ora si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio.

