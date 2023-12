Chiusi anche i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti

Sono oltre 30 lescosse di terremoto, fino a una magnitudo di 3.0 della scala Richter registrate a partire dal pomeriggio di ieri nel territorio di Spoleto. Il sindaco Andrea Sisti ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura, nella giornata di oggi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado ” in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata