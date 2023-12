Arrestate 4 persone di età compresa tra i 30 e i 41 anni

La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato quattro persone nell’ambito di un’attività investigativa svolta su un gruppo di cittadini albanesi dediti a furti in appartamento. I cittadini albanesi di 30, 32, 34 e 41 anni rintracciati all’interno di varie abitazioni a Paderno Dugnano (Mi), Varedo (Mb) e Limbiate (Mb), ritenuti responsabili di furti consumati e tentati in diverse province lombarde. Le indagini sono partite dall’individuazione di un’autovettura di grossa cilindrata, rubata, utilizzata dalla banda recarsi sui luoghi dei furti e poi darsi alla fuga: su questo veicolo i malviventi erano soliti applicare targhe clonate da altre autovetture e applicate per rendere difficoltosa la tracciabilità del potente mezzo attraverso i varchi cittadini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata